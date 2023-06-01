Точный гороскоп на 21 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.





Гороскоп Козерог на 21 июля 2023 года



Этот день обещает быть для Козерогов продуктивным. Благодаря ему они смогут применить свое мастерство или расширить свои возможности. Все, что им потребуется для успеха - сосредоточиться на конкретных задачах, отбросив связанные с текущим моментом эмоциональные переживания. Это подходящий день для развития бизнеса и производства, внедрения инноваций, сотрудничества с иностранцами и иногородними (Rambler/гороскопы).