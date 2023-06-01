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Гороскоп на 21 июля 2023 года для всех знаков зодиака



Точный гороскоп на 21 июля 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Гороскоп на 21 июля 2023 года для всех знаков


Овен

Этот день пройдет для Овнов в служебных или житейских хлопотах, объем которых может возрасти. Овны, не желающие или не имеющие возможности заниматься делами лично, будут нуждаться в расторопных помощниках. На повестке дня могут оказаться темы работы, лечения, ремонта, оказания услуг. Потребуются аккуратность и внимание к деталям, иначе возрастет риск помех, сбоев, мелких травм или разногласий.

Телец

Тельцам звезды подсказывают, что это подходящий день для их конкретных практических действий. За что бы они ни взялись, их ждет заметный прогресс и убедительный наглядный результат. Можно смело увеличивать объем задач и расширять поле деятельности. Это хороший момент для развития бизнеса, тренерской работы, занятий спортом, а также для любых шагов, направленных на подтверждение своего авторитета.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам бросить силы на домашние хлопоты или на развитие бизнеса. Одним из веских мотивов для активности может стать укрепление общих жизненных «тылов»: жилищных, материальных, семейных. Из-за плановых работ или спонтанных дел собственные интересы могут быть отодвинуты на второй план. Есть вероятность разногласий с домочадцами, коллегами, начальством или сервисами.

Рак

Окружающая Раков обстановка подходит для любых практических работ, в том числе связанных с физическими и деловыми нагрузками. При желании можно подключить к своим делам друзей или принять вместе с ними участие в большом коллективном проекте. К сожалению, потенциал этих суток может остаться невостребованным из-за временного спада жизненной энергии, который будет сопровождать многих Раков.

Лев

Задачи этого дня потребуют от Львов прагматизма, деловитости и житейской смекалки, а также повышенного внимания к деталям и возможным скрытым ловушкам в своих текущих делах. Многим Львам придется заняться финансовой частью, например, источниками дохода или освоением бюджета. Умелое распоряжение материальной базой может стать частью обязанностей, условием расширения бизнеса или карьерного роста.

Дева

У Дев ожидается всплеск активности. Несмотря на ограничения извне (например, на тайный контроль), они добьются прогресса, получат моральную поддержку и расширят свои возможности. Им стоит рациональнее расходовать энергию и тратить ее на полезные дела, а не на борьбу с объективными внешними рамками. Действуя в своих интересах, можно одновременно проявить великодушие и сделать доброе дело.

Весы

Обстоятельства могут навязать Весам вынужденный режим действий, который не всегда согласуется с их текущим настроением и вкусами. Не исключено, что им придется срочно заняться своим здоровьем, ремонтом, профилактикой скрытых проблем или исправлением недочетов прошлого. Многие Весы окажутся в зависимости от чужой помощи, им может потребоваться та или иная служба практической поддержки.

Скорпион

Скорпионы получают возможность заняться интересующим их конкретным делом и поработать не только на нужды текущего момента, но и на свое отдаленное будущее. Многие Скорпионы будут командными игроками и не останутся один на один с проблемой в сомнительной ситуации. Они смогут рассчитывать на моральную и матеральную поддержку со стороны влиятельных партнеров или на содействие своих друзей.

Стрелец

Стрельцам не стоит уклоняться от хлопот и обязанностей этого дня: от них может зависеть профессиональная или жилищная перспектива, состояние здоровья, выполнение плана, обстановка дома или на работе. Важно минимизировать интриги и случайные размолвки по мелочам, проявить дотошность, ловкость и чувство долга. Желательно наличие помощников, это могут быть собственные подчиненные или внешний сервис.

Козерог

Этот день обещает быть для Козерогов продуктивным. Благодаря ему они смогут применить свое мастерство или расширить свои возможности. Все, что им потребуется для успеха - сосредоточиться на конкретных задачах, отбросив связанные с текущим моментом эмоциональные переживания. Это подходящий день для развития бизнеса и производства, внедрения инноваций, сотрудничества с иностранцами и иногородними.

Водолей

Звезды призывают Водолеев к кропотливой практической работе и советуют не забывать в ней о мерах осторожности. Залог успеха, аккуратность, мастерство и опыт: благодаря этим качествам с частью задач удастся справиться своими силами, не прибегая к чужой помощи. Хорошо заниматься ремонтными и профилактическими работами дома или на производственной площадке, проверять системы безопасности.

Рыбы

Рыб могут насторожить маневры врагов и конкурентов, а также некоторые детали в поведении друзей, коллег, родственников или деловых партнеров. К этому их может склонить опыт или мнительность. К счастью, развитие событий покажет, что большинство подозрений беспочвенно, например, предложение помощи вовсе не является ловушкой, представляет собой счастливый случай или широкий дружеский жест (Rambler/гороскопы).









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