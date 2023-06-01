Точный гороскоп на 24 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.





Гороскоп Телец на сегодня 24 июля 2023



Тельцам желательно придерживаться чувства меры, избегать максимализма. Можно использовать этот день для поддержания лояльности в рабочем коллективе, обмена услугами, смягчения отношений с подчиненными или помощниками. Он может стать школой дипломатии в семье и браке. Могут привлечь внимание тонкости имиджа, этикета, дизайна, сервировки. Часто будет требоваться компромисс в мелочах (Rambler/гороскопы).