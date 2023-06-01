Точный гороскоп на 24 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.





Гороскоп Лев на сегодня 24 июля 2023



В этот день обстановка вокруг Львов как нельзя лучше отвечает их вкусам и чаяниям. Где бы они ни очутились, их будут ждать красивые вещи, приятные знаки внимания или хорошие новости. Прекрасный момент для раскрытия собственных талантов, поддержания личных связей и симпатий, забот о красоте и стиле, для любовных свиданий, прогулок, вечеринок, гостевых визитов. Возможны удачные покупки, подарки (Rambler/гороскопы).