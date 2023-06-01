Точный гороскоп на 24 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.





Гороскоп Весы на сегодня 24 июля 2023



Весы в благоприятном для себя положении и звезды советуют им использовать хорошие стороны ситуации в своих интересах, не откладывая намеченное на завтра. Не стоит медлить с приятным общением, важной заявкой, обсуждением творческих идей, желанными покупками, проведением праздников и романтических встреч, выступлением в выбранной роли, выполнением функции посредника или представителя (Rambler/гороскопы).