Точный гороскоп на 24 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.





Гороскоп Скорпион на сегодня 24 июля 2023



Скорпионам придется ориентироваться на правила поведения, этикет, нормы или законы, и порой балансировать между их противоречивыми пунктами. Не исключено, что в течение дня им придется подстроиться под обстоятельства, обменяться с кем-то ролями или пойти на уступки. Конкретные практические дела на этот день лучше не планировать, так как для их выполнения может не быть нужных условий (Rambler/гороскопы).