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Гороскоп Стрелец на 24 июля 2023 года



Точный гороскоп на 24 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Стрелец.

Гороскоп Стрелец на 24 июля 2023 года


Этот день обещает Стрельцам много приятных минут и неплохие виды на будущее. Стоит минимизировать или отложить рутинные дела, чтобы освободить время для личной жизни и неформального общения, включая зарубежное. Это подходящий момент для восстановления навыков социализации, посещения мероприятий, оживления связей с другом или объектом симпатий. Возможно, удастся совместить несколько направлений (Rambler/гороскопы).









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