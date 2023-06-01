Точный гороскоп на 24 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.





Гороскоп Козерог на сегодня 24 июля 2023



В этот день Козерогам важно придерживаться этикета, но считаться им следует не только с внешними условностями. Многим Козерогам придется также учитывать свое самочувствие и настроение - особенно, если они вынуждены обсуждать серьезные для себя вопросы и сохранять при этом видимость душевного равновесия. Возможно, стоит вовремя покинуть мероприятие или совещание, пока дискомфорт не стал сильнее (Rambler/гороскопы).