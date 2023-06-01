Точный гороскоп на 24 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рыбы.





Гороскоп Рыбы на 24 июля 2023 года



Рыбам лучше не быть чересчур беспечными. Не стоит бояться серьезных проблем, но не помешает иметь альтернативные варианты их решения на крайний случай: это добавит уверенности. Самое время заручиться информационной, финансовой или иной поддержкой, восстановить полезные партнерские договоренности в качестве помощи и подстраховки. Хорошо иметь возможность компромисса, обмена или возврата (Rambler/гороскопы).