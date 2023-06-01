Точный гороскоп на 25 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Близнецы.





Гороскоп Близнецы на сегодня 25 июля 2023



Пока не настал вечер, события будут развиваться для Близнецов удачно, но в каждой бочке меда может найтись ложка дегтя. В течение дня могут участиться разочарования, ссоры влюбленных, капризы детей, моменты неудовлетворенности творческим результатом или отдыхом, заминки или опасения. Любые мероприятия не рекомендуется затягивать допоздна. К ночи напомнит о себе работа, домашнее дело или здоровье (Rambler/гороскопы).