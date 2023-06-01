Точный гороскоп на 25 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.





Гороскоп Лев на сегодня 25 июля 2023



Львам звезды подсказывают, что для них станет благоприятнее первая половина суток. Это фаза наибольшего событийного везения и психологического комфорта, которую стоит использовать в целях укрепления нужных отношений. По мере приближения вечера будут возникать те или иные заминки, помехи. Самоуверенные Львы рискуют закончить день в столкновении интересов с кем-то важным и близким для себя (Rambler/гороскопы).