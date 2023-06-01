Точный гороскоп на 25 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.





Гороскоп Весы на сегодня 25 июля 2023



Весам звезды подсказывают, что сегодня многое зависит от их собственного настроения и поведения. Дела будут вплоть до ночи идти ровнее, если на первом месте любовь, гармония, стиль, вкус, дипломатичность. Подпортить приятный имидж может скрытое недомогание или плохое настроение. У многих Весов может «испортиться характер» из-за чувствительности к деталям быта, семейным и жилищным проблемам (Rambler/гороскопы).