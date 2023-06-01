Точный гороскоп на 25 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.





Гороскоп Скорпион на сегодня 25 июля 2023



У Скорпионов не самый продуктивный день. Велика вероятность помех, ошибок и роковых влияний прошлого. Многие Скорпионы окажутся в зависимости от других людей, могут столкнуться с их ненадежностью или давней неприязнью. Нежелательны начинания, вряд ли будет удачным старт сотрудничества. Вечер может принести столкновение интересов, важно держать под контролем свои эмоции и личные амбиции (Rambler/гороскопы).