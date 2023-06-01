Точный гороскоп на 25 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.





Гороскоп Козерог на 25 июля 2023



Козерогам не стоит забывать, что положительные стороны этого дня легко могут оказаться перечеркнуты для них отрицательными. В группе риска Козероги, рожденные в середине января: именно их будет чаще подводить собственное негативное настроение, плохое самочувствие или неудачное стечение обстоятельств. Выполнив план-минимум, например, подписав нужные документы,- им лучше не браться за новые дела (Rambler/гороскопы).