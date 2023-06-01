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Гороскоп Рыбы на 25 июля 2023



Точный гороскоп на 25 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рыбы.

Гороскоп Рыбы на 25 июля 2023


Рыбам желательно оставаться начеку, так как обстоятельства способны повернуться к ним не лучшей стороной. Может не удаться финансовый или деловой маневр, разочаровать договор, провалиться идея обмена услугами или симпатиями. Там, где другие видят лишь смешную сторону, многие Рыбы могут оказаться задеты в своих жизненно важных интересах. Вечером возрастет потребность в моральной опоре (Rambler/гороскопы).









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