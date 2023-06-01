Точный гороскоп на 25 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рыбы.





Гороскоп Рыбы на сегодня 25 июля 2023



Рыбам желательно оставаться начеку, так как обстоятельства способны повернуться к ним не лучшей стороной. Может не удаться финансовый или деловой маневр, разочаровать договор, провалиться идея обмена услугами или симпатиями. Там, где другие видят лишь смешную сторону, многие Рыбы могут оказаться задеты в своих жизненно важных интересах. Вечером возрастет потребность в моральной опоре (Rambler/гороскопы).