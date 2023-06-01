Гороскоп на сегодня 25 июля 2023 для всех знаков зодиака



Точный гороскоп на 25 июля 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на сегодня 25 июля 2023 для всех знаков

Овен



Овнам не помешает стать более чуткими к окружающей их психологической атмосфере, а также к настроениям отдельных людей - особенно деловых партнеров, спутника жизни, домочадцев, коллег и клиентов. Минуты хорошего настроения вплоть до вечера могут перемежаться всплесками негативных эмоций, лояльность и доброжелательность иногда могут подменяться застарелым недоверием или давней обидой.



Телец



Звезды советуют Тельцам не игнорировать отдельные настораживающие моменты в своих отношениях с людьми. Не отслеженные утром и днем, вечером они могут вылиться в более откровенную неприязнь и ухудшить психологическую атмосферу даже в самом прочном партнерском союзе. Стоит вовремя озвучивать замечания и мелкую критику, особенно в служебных ситуациях, в браке и семье, при получении услуг.



Близнецы



Пока не настал вечер, события будут развиваться для Близнецов удачно, но в каждой бочке меда может найтись ложка дегтя. В течение дня могут участиться разочарования, ссоры влюбленных, капризы детей, моменты неудовлетворенности творческим результатом или отдыхом, заминки или опасения. Любые мероприятия не рекомендуется затягивать допоздна. К ночи напомнит о себе работа, домашнее дело или здоровье.



Рак



Ракам важно проявлять дипломатичность и поддерживать равновесие интересов, при этом желательно не расслабляться полностью и не терять психологическую бдительность. Несмотря на все старания поддерживать баланс и согласие, могут давать знать о себе старые обиды и давние проблемы, иногда может возникать недоверие даже в самом близком кругу. Ответственные решения лучше отложить до вечера.



Лев



Львам звезды подсказывают, что для них станет благоприятнее первая половина суток. Это фаза наибольшего событийного везения и психологического комфорта, которую стоит использовать в целях укрепления нужных отношений. По мере приближения вечера будут возникать те или иные заминки, помехи. Самоуверенные Львы рискуют закончить день в столкновении интересов с кем-то важным и близким для себя.



Дева



Девам звезды советуют поспешить с реализацией планов, выстроенных на договоренностях и согласовании интересов. В течение дня участятся сомнения или роковые помехи, могут стать менее удачными приобретения и сделки, не исключен возврат разлада в близких или деловых отношениях на почве прошлого. Вечером у многих Дев появится предлог для энергичных действий, но их можно будет отложить на завтра.



Весы



Весам звезды подсказывают, что сегодня многое зависит от их собственного настроения и поведения. Дела будут вплоть до ночи идти ровнее, если на первом месте любовь, гармония, стиль, вкус, дипломатичность. Подпортить приятный имидж может скрытое недомогание или плохое настроение. У многих Весов может «испортиться характер» из-за чувствительности к деталям быта, семейным и жилищным проблемам.



Скорпион



У Скорпионов не самый продуктивный день. Велика вероятность помех, ошибок и роковых влияний прошлого. Многие Скорпионы окажутся в зависимости от других людей, могут столкнуться с их ненадежностью или давней неприязнью. Нежелательны начинания, вряд ли будет удачным старт сотрудничества. Вечер может принести столкновение интересов, важно держать под контролем свои эмоции и личные амбиции.



Стрелец



Пока не пришел вечер, звезды советуют Стрельцам поддерживать интересующие отношения, особенно романтические, творческие и общесоциальные. Но при этом не стоит закрывать глаза на возможные проблемы, оставшиеся от прошлого и все еще влияющие на атмосферу общения не в лучшую сторону. Например, может все еще оставаться болезненным вопросом невыплаченный старый долг или какой-то некрасивый поступок.



Козерог



Козерогам не стоит забывать, что положительные стороны этого дня легко могут оказаться перечеркнуты для них отрицательными. В группе риска Козероги, рожденные в середине января: именно их будет чаще подводить собственное негативное настроение, плохое самочувствие или неудачное стечение обстоятельств. Выполнив план-минимум, например, подписав нужные документы,- им лучше не браться за новые дела.



Водолей



Водолеям важно поддерживать интересные им диалоги, но помня, что в них могут быть затронуты не только приятные темы. Не исключено, что попутно будет оживлена тень прошлого, задето самолюбие или выявлено «темное место» в биографии. Даже если общение складывается идеально, лучше не затягивать беседу до вечера. В конце дня будьте морально готовы к противостоянию с харизматичной персоной.



Рыбы



Рыбам желательно оставаться начеку, так как обстоятельства способны повернуться к ним не лучшей стороной. Может не удаться финансовый или деловой маневр, разочаровать договор, провалиться идея обмена услугами или симпатиями. Там, где другие видят лишь смешную сторону, многие Рыбы могут оказаться задеты в своих жизненно важных интересах. Вечером возрастет потребность в моральной опоре (Rambler/гороскопы).



















Гороскоп Стрелец на сегодня 25 июля 2023 Гороскоп Скорпион на сегодня 25 июля 2023 Гороскоп Дева на сегодня 25 июля 2023 Гороскоп Рак на сегодня 25 июля 2023 Гороскоп Близнецы на сегодня 25 июля 2023 Гороскоп Телец на сегодня 25 июля 2023 Гороскоп Овен на сегодня 25 июля 2023



