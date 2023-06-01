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Гороскоп Весы на 26 июля 2023



Точный гороскоп на 26 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.

Гороскоп Весы на 26 июля 2023


В обстоятельствах этого дня Весы могут оказаться лишены тех преимуществ, которые позволяют им демонстрировать наиболее приятные черты своей натуры. Не исключено, что сложившиеся условия сделают их более мрачными, недоверчивыми или циничными, заставят чаще думать о выгоде или подозревать в этом других. День подходит для плановых необходимых расходов, например, покупки инструментов для работы (Rambler/гороскопы).









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