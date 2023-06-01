Точный гороскоп на 26 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.





Гороскоп Козерог на сегодня 26 июля 2023



Для Козерогов этот день будет продуктивным, если они поработают над своим настроением и сумеют избежать пессимистичного настроя. Помогать в любом деле им будет интуиция, стечение обстоятельств или продуманный план (возможно, все вместе). Условими успеха станут аккуратность, проницательность и скрытность. Если предложат помощь друзья, стоит принять ее с благодарностью, но без злоупотреблений (Rambler/гороскопы).