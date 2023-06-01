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Гороскоп на сегодня 26 июля 2023 для всех знаков зодиака



Точный гороскоп на 26 июля 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Гороскоп на сегодня 26 июля 2023 года для всех знаков


Овен

Овнам звезды подсказывают, что им лучше отложить в сторону банальные рутинные дела и, по возможности, заниматься решением задач повышенной сложности. Отсутствие интересного задания может привести к скуке и поиску лишних приключений. Перед началом любой процедуры не помешать составить план, в котором учитываются не только явные, но и скрытые трудности, а также связанные с ними затраты.

Телец

Тельцам желательно умерить свои амбиции и согласовать свои взгляды с чужими. Многим Тельцам пригодится проницательность, помогающая лучше понять методы партнера или оппонента. Стоит помнить, что над любым союзом в эти сутки витает тень потенциальной ссоры с неприятным пролонгированным эффектом. Лучший способ сберечь отношения - сотрудничать, иметь общие секреты или планы на будущее.

Близнецы

Близнецам этот день сулит те или иные хлопоты, не всегда приятные. Многим Близнецам придется погрузиться в повседневную деловую или бытовую рутину, последовать расписанию или профессиональному долгу. В число обязанностей может войти скрупулезное выполнение сложных технических работ, охрана секретов. Некоторым Близнецам придется поставить на первое место поправку здоровья или профилактику проблем.

Рак

Для Раков это потенциально продуктивный день. Он вряд ли обеспечит им стопроцентные гарантии, зато подарит хорошие возможности. При должной организованности они смогут продвинуться в любом деле, включая деликатное и секретное. Для большей результативности звезды советуют не преследовать сегодня напрямую материальные цели, а делать акцент на тщательности и качестве. Многим Ракам пригодится чутье.

Лев

На первом месте у Львов может оказаться бытовой или жилищный вопрос, семейное дело. Вне частной жизни может стать необходимостью пребывание в специальных офисных помещениях, на строительной или производственной площадке, в закрытом учреждении или там, где ведутся черновые работы. Не всем Львам понравится отведенная роль, самолюбивые и амбициозные представители знака захотят большего.

Дева

У Дев есть поле для работы и возможность проявить себя на выбранном поприще. Мастерство и работоспособность будут сочетаться с подходящим для решения поставленной задачи настроем, в котором может преобладать здоровый скепсис, тонкая проницательность, небрезгливость или исследовательский дух. Выгодной чертой окажется деловитость, многие Девы предпочтут словам конкретные действия.

Весы

В обстоятельствах этого дня Весы могут оказаться лишены тех преимуществ, которые позволяют им демонстрировать наиболее приятные черты своей натуры. Не исключено, что сложившиеся условия сделают их более мрачными, недоверчивыми или циничными, заставят чаще думать о выгоде или подозревать в этом других. День подходит для плановых необходимых расходов, например, покупки инструментов для работы.

Скорпион

Скорпионы имеют все шансы добиться результата в интересующем их практическом деле - если оставят за бортом пустопорожние разговоры и сконцентрируются исключительно на исполняемой работе. Многим Скорпионам поможет в этом их природное чутье или долгий опыт, позволяющий выполнять часть задач с закрытыми глазами. Работая на общий проект, они одновременно будут преследовать свои интересы.

Стрелец

Обстоятельства могут вынудить Стрельцов оставаться в тишине или в одиночестве, скромно выполнять свой долг или следовать расписанию, добровольно или вынужденно хранить тайну, оберегать свои или чужие границы. День подходит для пребывания на закрытой территории, в официальных или частных владениях. Возможно уныние. Победить пессимизм поможет полезная занятость, наличие программы или цели.

Козерог

Для Козерогов этот день будет продуктивным, если они поработают над своим настроением и сумеют избежать пессимистичного настроя. Помогать в любом деле им будет интуиция, стечение обстоятельств или продуманный план (возможно, все вместе). Условими успеха станут аккуратность, проницательность и скрытность. Если предложат помощь друзья, стоит принять ее с благодарностью, но без злоупотреблений.

Водолей

Звезды напоминают Водолеям о необходимости быть осмотрительнее, скрывать свои настоящие желания или эффективнее управлять своими эмоциями. День пройдет хорошо, если исключить личное соперничество в любой его форме и спокойно заниматься нужным по ситуации полезным делом, в команде или в полном одиночестве. Особенно продуктивными будут работы, направленные на охрану, ремонт и профилактику.

Рыбы

Рыбам звезды подсказывают, что это подходящий день для сотрудничества или обмена услугами - при условии, что с партнером или помощником связывает общее мировоззрение или дружба. Возможно, таких людей будет проще найти среди старых друзей, чем среди новых, но и последним не стоит отказывать в доверии, важно лишь протестировать их скиллы и мотивы. Может оказаться продуктивной работа с иностранцами (Rambler/гороскопы).









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