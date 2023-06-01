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Гороскоп Овен на сегодня 27 июля 2023



Точный гороскоп на 27 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Овен.

Гороскоп Овен на сегодня 27 июля 2023


Мысли Овнов занимают проблемные стороны ситуации. В течение дня возможны неприятные известия и разговоры на непростые темы, финансовые затруднения, любовные разногласия. В центр внимания может попасть вопрос о налоге, задолженности, оплате работ или услуг, общем ресурсе. Не все назревшие противоречия удастся снять быстро, некоторые потребуют для своего разрешения дополнительного времени (Rambler/гороскопы).









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