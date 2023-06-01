Точный гороскоп на 27 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.





Гороскоп Телец на сегодня 27 июля 2023



Звезды советуют Тельцам отказаться от дискуссий на близкие себе темы или стать в них как можно осмотрительнее. День не располагает к взаимному пониманию, может создать трудности в деловых, семейных или любовных отношениях. Возможен неожиданный поворот разговора. Сглаживать противоречия будут совместные планы на будущее, а в их отсутствие (или при их недостаточной ясности) общие иллюзии (Rambler/гороскопы).