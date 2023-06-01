Точный гороскоп на 27 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Дева.





Гороскоп Дева на 27 июля 2023



В этот день дела Дев с большой вероятностью зайдут в тупик. Могут пропадать сообщения или задерживаться новости, срываться встречи и сделки, приносить не лучший эффект дискуссии и заходить в тупик исследования. В таких условиях часто придется выжидать и опираться на интуицию. Звезды советуют отменить поездки и важные контакты, сделать паузу в учебе, повременить с вопросом, ответом, инициативой (Rambler/гороскопы).