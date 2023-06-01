Точный гороскоп на 27 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.





Гороскоп Весы на сегодня 27 июля 2023



Весов звезды предупреждают, что этот день не гарантирует комфорта, особенно в любовных и финансовых делах. Велик риск столкнуться с отменой сделки или встречи, отсутствием нужного товара, сведения или услуги. В любой ситуации возможен непредвиденный поворот или непредсказуемый исход. Если интересующий вас сюжет далек от завершения, не спешите огорчаться: скорее всего, это к лучшему для вас (Rambler/гороскопы).