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Гороскоп Скорпион на 27 июля 2023



Точный гороскоп на 27 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.

Гороскоп Скорпион на 27 июля 2023


Скорпионам имеет смысл отложить все необязательные дела и контакты. Там, где это невозможно (например, призывает профессиональный или родительский долг), стоит заранее приготовиться к осечкам и сюрпризам, например, к недопониманию, отмене встречи или невыгодному повороту событий. Не стоит выбирать этот день для важного выступления или собеседования, для отстаивания своих интересов (Rambler/гороскопы).









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