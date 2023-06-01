Точный гороскоп на 27 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.





Гороскоп Скорпион на сегодня 27 июля 2023



Скорпионам имеет смысл отложить все необязательные дела и контакты. Там, где это невозможно (например, призывает профессиональный или родительский долг), стоит заранее приготовиться к осечкам и сюрпризам, например, к недопониманию, отмене встречи или невыгодному повороту событий. Не стоит выбирать этот день для важного выступления или собеседования, для отстаивания своих интересов (Rambler/гороскопы).