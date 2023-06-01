Точный гороскоп на 27 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Стрелец.





Гороскоп Стрелец на 27 июля 2023



Стрельцам стоит заранее умерить свои ожидания от этого дня, так как он может затормозить исполнение их планов или заставить разочароваться в части надежд. Велик риск отмены рейса или другой помехи, связанной с путешествием. Возможны задержки сообщений и обрывы на линиях связи. Препятствия могут возникнуть при попытке отправить сообщение, связаться с любимым человеком или с помощником на аутсорсе (Rambler/гороскопы).