Точный гороскоп на 27 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.





Гороскоп Козерог на 27 июля 2023



Козерогам желательно спокойнее относиться к мелким проблемам и преградам: если принимать их близко к сердцу, возрастет пессимизм и сложится неверное представление о дальнейших перспективах. Звезды советуют избегать мнительности, легче относиться к критике, новостям и задержкам сообщений, финансовым заминкам и любовным огорчениям. Лучше отложить поездки, а также важные встречи и совещания (Rambler/гороскопы).