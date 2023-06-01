Точный гороскоп на 27 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рыбы.





Гороскоп Рыбы на сегодня 27 июля 2023



Звезды советуют Рыбам поставить на паузу контакты, ограничившись «дежурными» фразами. Не стоит спешить с обращением за помощью, подписанием договора, включением в конкуренцию, началом сотрудничества или стартом лечения. Лучше не додумывать чужую логику, а ждать прямого озвучивания чужой позиции. Общий смысл ситуации будет понят многими Рыбами интуитивно, но возможны неясности в деталях (Rambler/гороскопы).