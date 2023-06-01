Гороскоп на 27 июля 2023 для всех знаков зодиака



Точный гороскоп на 27 июля 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 27 июля 2023 года для всех знаков

Овен



Мысли Овнов занимают проблемные стороны ситуации. В течение дня возможны неприятные известия и разговоры на непростые темы, финансовые затруднения, любовные разногласия. В центр внимания может попасть вопрос о налоге, задолженности, оплате работ или услуг, общем ресурсе. Не все назревшие противоречия удастся снять быстро, некоторые потребуют для своего разрешения дополнительного времени.



Телец



Звезды советуют Тельцам отказаться от дискуссий на близкие себе темы или стать в них как можно осмотрительнее. День не располагает к взаимному пониманию, может создать трудности в деловых, семейных или любовных отношениях. Возможен неожиданный поворот разговора. Сглаживать противоречия будут совместные планы на будущее, а в их отсутствие (или при их недостаточной ясности) общие иллюзии.



Близнецы



Для Близнецов это не самый удачный день. Возрастет риск тупиковых ситуаций, разногласий с окружающими, обрывов связи, отсутствия нужных данных, инструментов или материалов. Не слишком успешными будут командировки. Добавит дискомфорта эмоциональная реакция на события, включая мелочи. Те или иные переживания могут появиться в связи с медицинскими вопросами, записью к врачу или обращением в сервис.



Рак



Ракам не стоит рассчитывать на полностью свободный путь, те или иные препоны им обеспечены. Особенно вероятны заминки в финансовых делах и личной жизни. К счастью, у многих Раков будет хорошо работать природное чутье, включая инстинкт самосохранения в нештатной ситуации. Благодаря ему они смогут сохранить свои принципы или веру в лучшее, обойти ловушку или минимизировать причиненный вред.



Лев



Львов трудно назвать баловнями судьбы. Даже в собственном доме или офисе они не защищены от дискомфорта. Могут задерживаться известия, заходить в тупик мысли, с трудом находиться нужные слова, неудовлетворительно идти разговоры. Многие Львы столкнутся с невозможностью выполнить свой эстетический или другой каприз, не смогут найти деньги или нужную вещь, получить ожидаемую любовь и заботу.



Дева



В этот день дела Дев с большой вероятностью зайдут в тупик. Могут пропадать сообщения или задерживаться новости, срываться встречи и сделки, приносить не лучший эффект дискуссии и заходить в тупик исследования. В таких условиях часто придется выжидать и опираться на интуицию. Звезды советуют отменить поездки и важные контакты, сделать паузу в учебе, повременить с вопросом, ответом, инициативой.



Весы



Весов звезды предупреждают, что этот день не гарантирует комфорта, особенно в любовных и финансовых делах. Велик риск столкнуться с отменой сделки или встречи, отсутствием нужного товара, сведения или услуги. В любой ситуации возможен непредвиденный поворот или непредсказуемый исход. Если интересующий вас сюжет далек от завершения, не спешите огорчаться: скорее всего, это к лучшему для вас.



Скорпион



Скорпионам имеет смысл отложить все необязательные дела и контакты. Там, где это невозможно (например, призывает профессиональный или родительский долг), стоит заранее приготовиться к осечкам и сюрпризам, например, к недопониманию, отмене встречи или невыгодному повороту событий. Не стоит выбирать этот день для важного выступления или собеседования, для отстаивания своих интересов.



Стрелец



Стрельцам стоит заранее умерить свои ожидания от этого дня, так как он может затормозить исполнение их планов или заставить разочароваться в части надежд. Велик риск отмены рейса или другой помехи, связанной с путешествием. Возможны задержки сообщений и обрывы на линиях связи. Препятствия могут возникнуть при попытке отправить сообщение, связаться с любимым человеком или с помощником на аутсорсе.



Козерог



Козерогам желательно спокойнее относиться к мелким проблемам и преградам: если принимать их близко к сердцу, возрастет пессимизм и сложится неверное представление о дальнейших перспективах. Звезды советуют избегать мнительности, легче относиться к критике, новостям и задержкам сообщений, финансовым заминкам и любовным огорчениям. Лучше отложить поездки, а также важные встречи и совещания.



Водолей



Водолеям звезды подсказывают, что сегодня для них не слишком выгодны любые совещания и договоренности. В них может быть много личного и порой могут использоваться не самые честные психологические приемы. Собеседник может говорить только о себе и заполнить собой все информационное пространство. Возможно, общение окажется запоздалым, а чужие намерения непоследовательными. Есть риск упустить детали.



Рыбы



Звезды советуют Рыбам поставить на паузу контакты, ограничившись «дежурными» фразами. Не стоит спешить с обращением за помощью, подписанием договора, включением в конкуренцию, началом сотрудничества или стартом лечения. Лучше не додумывать чужую логику, а ждать прямого озвучивания чужой позиции. Общий смысл ситуации будет понят многими Рыбами интуитивно, но возможны неясности в деталях (Rambler/гороскопы).



















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