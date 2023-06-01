Точный гороскоп на 28 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Овен.





Гороскоп Овен на 28 июля 2023



Этот день добавляет Овнам энергии и авантюрного настроя, что может иногда создавать им проблемы. Многие Овны преуспеют в свободных занятиях, в играх или в художественной творческой деятельности, но могут быть неааккуратными в практических работах, которые требуют ювелирной точности. Не будет лишней осторожность при проведении медицинских процедур, в дороге и при обмене услугами с иностранцами (Rambler/гороскопы).