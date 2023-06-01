Точный гороскоп на 28 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.





Гороскоп Телец на 28 июля 2023



Звезды советуют Тельцам не увлекаться продвижением своих личных взглядов и не стремиться любой ценой утвердить свой персональный авторитет. Этот день приглашает к проявлению внутренней гибкости, самообразованию и расширению кругозора, в том числе через путешествия и контакты с другими культурами. Пригодятся меры предосторожности вдали от дома, на природе, в путешествиях и на тренировках (Rambler/гороскопы).