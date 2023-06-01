Точный гороскоп на 28 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Близнецы.





Гороскоп Близнецы на 28 июля 2023



Близнецам звезды подсказывают, что сегодня им лучше выдержать дополнительную паузу в своих делах, например, отложить новый этап домашних мероприятий или производственных работ. Не помешает осторожность в общении с близким и дальним окружением: в этот день легко возникают мелкие поводы для ссор, из-за которых есть риск подпортить отношения с начальством, партнерами, помощниками или домочадцами (Rambler/гороскопы).