Точный гороскоп на 28 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рак.





Гороскоп Рак на 28 июля 2023



Этот день может принести Ракам череду хлопот, в которых будут и положительные моменты, и отдельные неудачи. Причиной проблем может оказаться неорганизованность, суета или некомпетентность в мелочах. Есть вероятность осложнений при работе с иностранцами и иногородними, с представителями медицины, образовательной сферы или обслуживающего сектора. Возможны моменты агрессивности в поведении питомцев (Rambler/гороскопы).