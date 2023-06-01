Точный гороскоп на 28 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.





Гороскоп Лев на 28 июля 2023



Этот день добавит Львам уверенности в себе, вернет им личную харизму, поможет морально реабилитироваться в своих глазах или в глазах детей. Наиболее гармоничными способами самовыражения будут любовь, художественное творчество и хобби. В сфере бизнеса, спорта, туризма, интеллектуальной работы и активных коммуникаций успех сегодня может даваться труднее, не исключены досадные осечки и ловушки (Rambler/гороскопы).