Точный гороскоп на 28 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Дева.





Гороскоп Дева на 28 июля 2023



Девам желательно минимизировать свои действия, чтобы избежать лишней суеты и непоследовательности. День усилит раздражительность и повысит риск мелкого травматизма. Важно не выходить за очерченные границы в домашних делах, не ссориться с членами своей семьи и соседями, быть аккуратнее в любых работах. Лучше повременить с озвучиванием своего мнения, командировкой, началом учебного цикла (Rambler/гороскопы).