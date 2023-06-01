Точный гороскоп на 28 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.





Гороскоп Весы на 28 июля 2023



Этот день способен поднять Весам настроение в целом, но подпортить его нервирующими деталями. Возрастает вероятность тупиковых моментов в общении, приключений в поездках, недоразумений в контактах с иностранцами. Не исключены заминки и задержки в планах, связанных с ремонтом, учебой, посещением врача, поиском сервиса. Лучшей стороной дня может стать духовная подпитка или творческое вдохновение (Rambler/гороскопы).