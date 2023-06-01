Точный гороскоп на 28 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.





Гороскоп Скорпион на 28 июля 2023



Звезды советуют Скорпионам аккуратнее вести любые дела - особенно, если в них подразумевается контакт с иностранцами или представителями других культур. Даже друзья в этот день могут подвести и проявить небрежность. Важно поставить границы лишнему энтузиазму, доверчивости и спешке. По возможности, стоит приостановить сделку или начало работ, чтобы продлить период подготовки или проверки (Rambler/гороскопы).