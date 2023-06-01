Точный гороскоп на 28 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Стрелец.





Гороскоп Стрелец на 28 июля 2023



Этот день возвращает Стрельцам их природную энергию и позитивный взгляд на жизнь, но не избавляет их от ошибок, помех и скачков настроения. Наибольшие сложности ожидаются в практических работах и прикладных сферах деятельности. Может навредить небрежность, спешка, некомпетентность или легкомысленное отношение к правилам. Важно не создавать поводов для разногласий с начальством и инстанциями (Rambler/гороскопы).