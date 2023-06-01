Точный гороскоп на 28 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.





Гороскоп Козерог на 28 июля 2023



Звезды советуют Козерогам проявлять гибкость и действовать по обстоятельствам, но не отдавать свои дела на волю случая. Стоит отказаться от чрезмерной доверчивости и предусмотреть скрытые меры безопасности. Такой подход будет особенно актуален при сотрудничестве с иностранцами, вылазке на природу и выполнении лечебных процедур. Лучше отложить начало учебного процесса, отправку в путь (Rambler/гороскопы).