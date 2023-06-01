Точный гороскоп на 28 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Водолей.





Гороскоп Водолей на 28 июля 2023



Водолеев манят приятные перспективы будущего, но для исполнения желаний могут выбираться не самые подходящие средства. Возможно, под влиянием момента или давлением друзей захочется пойти на риск в каком-то мелком вопросе, появится искушение применить опасный метод или выбрать сомнительный путь. Многое будет зависеть от окружения, к тому или иному ходу может склонить чей-то личный пример (Rambler/гороскопы).