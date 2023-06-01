Точный гороскоп на 28 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рыбы.





Гороскоп Рыбы на 28 июля 2023



Этот день Рыбы проведут в фазе информационной неопределенности и эмоционального напряжения. Любой порыв чреват цепочкой последующих проблем. Лучше не спешить с реакцией на события, не подхватывать чужие импульсы, спокойнее реагировать на вызов или критику. Если нельзя уклониться от активности, нужна осторожность, так как есть риск угодить в ловушку или создать повод для обострения разногласий (Rambler/гороскопы).