Точный гороскоп на 31 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Стрелец.





Гороскоп Стрелец на 31 июля 2023



Стрельцам звезды подсказывают, что на первом месте сегодня остается суровая реальность с ее неизбежными прозаическими нуждами или критичным наследием прошлого. Хорошо работать в этот день над вопросами, связанными с избавлением от старых ненужных вещей, отработкой «повинностей» или погашением оставшихся задолженностей. В течение дня не исключена полезная находка или практическая помощь от друзей (Rambler/гороскопы).