Точный гороскоп на 31 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.





Гороскоп Козерог на 31 июля 2023



Звезды советуют Козерогам не затягивать нужные дела и постараться заняться ими утром - тогда многое пойдет хорошо на волне вчерашней удачи, окажется выше вероятность неожиданной поддержки от друзей. Чем ближе вечер, тем более шаткой будет становиться почва под ногами. Начнут чаще напоминать о себе хронические недуги, пораженческие настроения, давние бытовые или психологические проблемы (Rambler/гороскопы).