Гороскоп на 31 июля 2023 для всех знаков зодиака



Точный гороскоп на 31 июля 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 31 июля 2023 года для всех знаков

Овен



Для Овнов могут оставаться важными профессиональные планы, вопросы карьеры и занятости, контакты с коллегами, подчиненными, ассистентами или руководством. Чтобы не терять продуктивное время, звезды советуют приступать к любым работам пораньше, так как вечер может усилить неуверенность и раздражительность. День подходит для внедрения полезных новшеств, способствующих росту личных доходов.



Телец



Тельцы могут уверенно продолжать свой путь, так как он останется для них путем удачи. Полученные результаты будут работать на их личный авторитет и соответствовать системе их взглядов. Можно рассчитывать на моральную или техническую поддержку коллег, учеников, друзей и сподвижников с отдаленных территорий. Если вернутся былые сомнения или знакомые ловушки, их будет нетрудно преодолеть.



Близнецы



Звезды советуют Близнецам сохранять фокус внимания на практических делах и сопутствующих им критичных деталях: безопасности, защите территории, приумножении ресурсов. Это день, когда даже при идеальном развитии событий и отличных результатах не помешает доля скепсиса и настороженности. Успех придет не только благодаря трудолюбию и практичности, но и благодаря аккуратности, бдительности.



Рак



Интересы Раков сосредоточены на предметном общении по насущным практическим поводам. Если кто-то готов дать вам дружеский совет или профессиональную консультацию, пользуйтесь удачным моментом с утра: своевременный разговор поможет сделать выбор или увидеть критичное противоречие. К вечеру настрой вашего собеседника может стать менее гармоничным, а общая атмосфера менее доброжелательной.



Лев



Внимание Львов вплоть до ночи может удерживать скучная рутина или неприятное наследие прошлого, например, не до конца выполненное задание или недолеченное заболевание. Не самыми гармоничными могут оказаться в этот день взаимоотношения с непосредственным руководством, подчиненными и обслуживающим персоналом учреждений. Фоном дня могут стать сомнения или разочарования, возможны отдельные неудачи.



Дева



Девы уверенно удерживают свои позиции в исполняемом деле, но по мере развития событий их может все чаще настигать неуверенность. Возможно, причиной будет негативная ассоциация с прошлым, страх перед повторением неудачи или двойственной ситуации. Многим Девам в такие моменты помогут друзья, но возможен и другой источник поддержки, например, профессиональное образование или житейский опыт.



Весы



Внимание Весов может целиком поглотить жилищная ситуация, семейная обстановка или атмосфера в офисе, учреждении, производственном помещении. Многие Весы ощутят негативное психологическое влияние прошлого или столкнутся с конкретными проблемами, которое оно оставило после себя. Звезды советуют преодолевать уныние и дурные мысли системной полезной работой: обновлением дома, уборкой хлама.



Скорпион



Скорпионы легко ориентируются в знакомой обстановке, даже если она навевает им плохие мысли и вызывает неприятные эмоциональные ощущения. По иронии судьбы, многие Скорпионы именно в такие минуты будут сталкиваться с удачными находками и получать желаемое. Важные работы, целевые контакты и поездки стоит перенести на утро. Возможно, придется посетить старые маршруты, унылые и темные места.



Стрелец



Стрельцам звезды подсказывают, что на первом месте сегодня остается суровая реальность с ее неизбежными прозаическими нуждами или критичным наследием прошлого. Хорошо работать в этот день над вопросами, связанными с избавлением от старых ненужных вещей, отработкой «повинностей» или погашением оставшихся задолженностей. В течение дня не исключена полезная находка или практическая помощь от друзей.



Козерог



Звезды советуют Козерогам не затягивать нужные дела и постараться заняться ими утром - тогда многое пойдет хорошо на волне вчерашней удачи, окажется выше вероятность неожиданной поддержки от друзей. Чем ближе вечер, тем более шаткой будет становиться почва под ногами. Начнут чаще напоминать о себе хронические недуги, пораженческие настроения, давние бытовые или психологические проблемы.



Водолей



Обстоятельства могут удерживать Водолеев в закрытых местах, темных помещениях, на производственной или другой специализированной территории - либо в скептичном и недоверчивом расположении духа, в фазе эмоционального холода, уныния или одиночества. Возможно, причиной станет выполняемая работа, связанная с трудностями или душевным дискомфортом. Важно не ложиться в таком настроении спать.



Рыбы



Рыбам важно концентрироваться на хорошем, бороться с плохими воспоминаниями и дурными предчувствиями. Подпортить им настроение может собственная мнительность или печальный опыт личного прошлого, но причиной уныния также может быть разочарование в друзьях или не слишком удовлетворительное течение внешних событий. Многих Рыб будет огорчать затянувшаяся пауза в их планах, медленный прогресс (Rambler/гороскопы).



















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