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Близнецы - гороскоп на 1 августа 2023 года



Точный гороскоп на 1 августа 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Близнецы.

Гороскоп Близнецы на 1 августа 2023


Близнецы могут рассчитывать на удачу, но приняв во внимание, что она может прийти необычным путем и отчасти шокировать. От неожиданности, под влиянием друзей или обстановки многие Близнецы будут склонны немного перестроить свои взгляды, расширить изначально запланированный бюджет или изменить привычке. Вероятность подобных сюрпризов выше вдали от дома, например, в путешествии, в гостях (Rambler/гороскопы).









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