Точный гороскоп на 1 августа 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.





Гороскоп Козерог на сегодня 1 августа 2023



Козерогам звезды подсказывают, что этот день способен спровоцировать неожиданные душевные порывы и подтолкнуть к нестандартным расходам. Если те или иные внеплановые траты действительно необходимы, стоит внимательнее подойти к процессу выбора и покупки, иначе возрастет риск дополнительных ненужных приобретений. Если речь идет о старом долге, возможно, придется платить его с большими процентами (Rambler/гороскопы).