Гороскоп на сегодня 1 августа 2023 для всех знаков зодиака



Точный гороскоп на 1 августа 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на сегодня 1 августа 2023 года для всех знаков

Овен



Растет интерес Овнов к социальному фону и к будущему. Отдельного внимания при этом могут требовать дела материальные, особенно связанные с оплатой отпуска, хобби, делами детей и получением доходов от творчества: самое время иначе посмотреть на них в близкой и далекой перспективе. Стоит рассмотреть возможности дохода за счет отложенных креативных идей, инвестиций или коллективных ресурсов.



Телец



Этот день способен повысить честолюбие Тельцов и усилить их интерес к достижению цели. При этом не все Тельцы будут индивидуалистами, озабоченными исключительно собственной выгодой или карьерой, многие представители знака будут исходить из интересов своих друзей или семьи. В любом случае, эти сутки способствуют росту запросов и аппетитов на любом уровне, не помешает вспомнить о чувстве меры.



Близнецы



Близнецы могут рассчитывать на удачу, но приняв во внимание, что она может прийти необычным путем и отчасти шокировать. От неожиданности, под влиянием друзей или обстановки многие Близнецы будут склонны немного перестроить свои взгляды, расширить изначально запланированный бюджет или изменить привычке. Вероятность подобных сюрпризов выше вдали от дома, например, в путешествии, в гостях.



Рак



Звезды напоминают Ракам о необходимости поддерживать неформальные контакты с друзьями или группой по каким-либо практическим интересам. Общение такого рода не только позволит лишний раз пообщаться с единомышленниками, но и поможет оставаться в курсе критически важных новостей и вовремя принимать дополнительные меры предосторожности в потенциально проблемных ситуациях, включая финансовые.



Лев



Звезды советуют Львам ориентироваться на окружающую обстановку и обязательно выбирать линию поведения с ее учетом: от этого может зависеть репутация и производимое впечатление. В зависимости от планов, ориентиром может стать настрой любимого человека, атмосфера в кругу друзей, в рабочем коллективе или в профессиональном сообществе, социальный фон или настроение в рядах целевой аудитории.



Дева



На этот день звезды не советуют Девам строить точные подробные планы, так как привычные условия могут временно измениться и вынудить импровизировать на ходу. Возрастет вероятность корректировок в своем или чужом повседневном расписании, непредвиденных задач или неожиданного расширения поля работы. Не исключены сюрпризы от питомцев, помощников и подопечных, те или иные странности в самочувствии.



Весы



Весов этот день приглашает к творческому образу действий, намекая, что именно он станет самым продуктивным. Часто удача будет оказываться возможной благодаря друзьям и детям, а также собственным талантам и неординарным навыкам. Проявив креативный подход, есть шанс обойтись без посторонней технической, информационной и финансовой помощи, выполнить необходимые действия не по стандартному протоколу.



Скорпион



Скорпионов могут ждать сюрпризы в семье, в кругу друзей или в части жилищных дел, а также в некоторых других сферах, с которыми сейчас связаны их интересы, например, в планах, касающихся карьеры или детей. Может оказаться ключевой конкретная персона: не исключено, что в этот день многое будет зависеть именно от ее личного дружелюбия, материальной щедрости или душевного благородства.



Стрелец



Звезды советуют Стрельцам не игнорировать обстановку вокруг себя и своего дома, будь то ситуация в близких по духу социальных слоях, психологическая атмосфера в кругу друзей, коллег или соседей. Не стоит сбрасывать со счетов и мнение помощников (например, подчиненных, приходящего домашнего персонала). Осведомленность добавит нестандартных возможностей, расширит область поиска или выбора.



Козерог



Козерогам звезды подсказывают, что этот день способен спровоцировать неожиданные душевные порывы и подтолкнуть к нестандартным расходам. Если те или иные внеплановые траты действительно необходимы, стоит внимательнее подойти к процессу выбора и покупки, иначе возрастет риск дополнительных ненужных приобретений. Если речь идет о старом долге, возможно, придется платить его с большими процентами.



Водолей



Водолеям не стоит списывать все на обстоятельства, так как развитие событий во многом зависит от них самих, например, от их личных привычек, индивидуальных реакций, текущего настроения и самочувствия. Многое будет связано с отношением к дому, близким. Возможны как жесты благородства и щедрости, так и столкновения личных интересов, в том числе на территориальной и мировоззренческой почве.



Рыбы



Звезды советуют Рыбам взять (или продлить) паузу в своих плановых важных делах, чтобы не допустить в них серьезной ошибки. Стратегический промах может быть допущен под влиянием друзей, нетривиальной психологической атмосферы или экстраординарных внешних обстоятельств, поневоле побуждающих к нестандартным действиям. Однако это не самый плохой день, если вы хотите бескорыстно помочь другим (Rambler/гороскопы).



















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