Точный гороскоп на 2 августа 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.





Гороскоп Телец на 2 августа 2023



Тельцам стоит быть осмотрительнее, идя на поводу у своих чувств, будь то любовь к близким, романтическая страсть или привязанность к друзьям. Вплоть до ночи сохранятся условия для потакания своим и чужим капризам - при этом вкусы, симпатии и планы часто будут экстравагантными и непостоянными, возможны лишние амбиции, отсутствие меры и прожектерство. Не лучший день для ответственного шага (Rambler/гороскопы).