Точный гороскоп на 2 августа 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.





Гороскоп Козерог на 2 августа 2023



Звезды напоминают Козерогам о риске внеплановых трат и опасности случайных прихотей. Желательно критичнее относиться к подаркам, находкам, денежным поступлениям: возможен подвох, который обнаружится не сразу. Не лучший момент для оформления кредита или дружеского займа, для потакания капризам любимых и детей. Возможна задержка выплаты, например, творческого гонорара или возврата долга (Rambler/гороскопы).